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        Haberler Gündem İnfo Grafik Avrupa’da 37,2 Türkiye’de 30,2 yıl çalışılıyor

        AB’nin en uzun süre çalışanı Hollandalılar

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılında AB ülkelerinde 15 yaş ve üzeri kişilerin öngörülen ortalama çalışma sürelerine ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre, AB ülkelerinde ortalama çalışma süresi son 10 yılda 2,4 yıl arttı. AB'de bir bireyin çalışma süresi ortalaması 37,2 yılı buldu. AB ülkeleri arasında en uzun çalışma sürelerine sahip ülke 43,8 yılla Hollanda olurken, en az çalışan ülkelerin başını ise 32,7 yılla Romanya çekiyor. AB dışı ülkelere bakıldığında ise en uzun süre 46,3 yıl ile İzlanda'da. En az çalışma süresi ise 30,2 yıl ile Türkiye'de.

        Giriş: 21.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:53
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        #ortalama çalışma süresi

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