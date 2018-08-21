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Avşa Adası'nda turist sayısı nüfusun 40 katını aştı

Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden olan, özellikle İstanbulluların ilgi gösterdiği Avşa Adası'nda, turist sayısı, ada nüfusunun 40 katını aşarak 120 binin üzerine çıktı

21.08.2018 - 15:58 | Güncelleme:

Balıkesir'in Marmara (Marmara Adası) ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, resmi kayıtlara göre 8 bin yatak kapasitesi bulunurken, şu an tatil yapan kişi sayısı günübirlikçilerle birlikte 120 bini aştı. Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı adaya bayramın ilk gününde de turist girişi devam ediyor.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, Avşa Adası'nın 9 günlük tatil nedeniyle son derece yoğun günler yaşadığını söyledi. Adadaki tatilci sayısının 120 bini geçtiğini belirten Aksoy, çöp toplamak için 24 saat çalışan ekiplerin haricinde bayram için 100 kişilik bir ekip oluşturduklarını bildirdi.

EKMEK SORUNU OLMAMASI İÇİN TEDBİR

Aksoy, fırınlarda ekmek sorunu olmaması için tedbir aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tatilcileri en iyi şekilde ağırlayıp sorunsuz bir tatil yapmaları için çaba harcıyoruz. Özellikle günübirlik adaya gelmek isteyenlere kapımız açık. Sabah saatlerinde İstanbul'dan İDO, Tekirdağ'dan kooperatif ve Avşa gemileri, Erdek'ten de GESTAŞ ve kooperatif gemileriyle Avşa'ya ulaşım söz konusu. Günübirlikçiler akşam saatlerinde yine aynı gemilerle dönüş yapabilirler. Ama konaklama için Avşa'ya gelmeye çalışanları uyarmak isterim; kalacak yerlerini ayarlamadan gelmesinler. Tatilcilerin kalacak yer sorunu olmasını istemeyiz."

Geçmiş yıllardaki su sorununun bu yıl yaşanmadığına değinen Aksoy, "Adadaki içme suyu depolarında doluluk oranı yüzde 100. Depoda yaşanacak bir soruna karşı yedek motorlarımız var. BASKİ başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Adalar Belediyesi olarak tüm önlemlerimizi bayram öncesi aldık. Yine ada ulaşımında bir sorun yaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Avşa'nın yanı sıra Marmara Adası'nda bile tatilci sayısının 25 bini aştığını belirterek, "Bayram yoğunluğunun hafta sonu sona ermesini bekliyoruz. Tatilciler bayramın sona ermesiyle cumartesi, pazar günü dönüşe geçecek. Gemilerde yoğunluk ve kuyruk olmaması için tatilcilerin dönüş için biletlerini önceden almaları ya da rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ederim." dedi.

 

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