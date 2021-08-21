Avustralya'da Covid-19 yasakları protesto edildi 0:00 / 0:00

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Reuters'ın aktardığı habere göre polisler, Melbourne kentinde polis hatlarına doğru akın eden kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı daha küçük protestocu gruplarının Sidney'de toplanması büyük bir çevik kuvvet polisi tarafından engellendi.

Yetkililer tutuklamalar ile ilgili hemen hiçbir bilgi vermedi. Victoria polisi, gösteriye katıldığını tespit edebildikleri herhangi bir protestocuya yüklü bir miktarda (5 bin 500 dolar) para cezası verileceğini bildirmişti.

5 milyondan fazla nüfusa sahip Avustralya’nın bir şehir olan Sidney, iki aydan fazla bir süredir sıkı bir karantina altında ve şimdiye kadar iç sınırları aşarak Yeni Zelanda’ya kadar yayılan bir salgını kontrol altına almakta başarısızlıkla karşı karşıya.

Cumartesi günü Avustralya genelinde bildirilen 894 vakanın büyük çoğunluğu, Delta varyantı kaynaklı salgının merkezi hâline gelen Sidney'de tespit edildi, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Eyalet Sağlık Bakanı Brad Hazzard, "Burada Yeni Güney Galler'de çok ciddi bir durumdayız." İfadesini kullanarak "Artık bencil olmak için zaman yok, daha geniş topluluğu ve ailelerinizi düşünmenin zamanı geldi." açıklamasını yaptı.

AA- ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR

AA'nın aktardığı habere göre, ülkenin eyalet başkentleri Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane ve Perth’in yanı sıra Darwin, Cairns ve Townsville kentlerinde "Özgürlük Yürüyüşü" adı altında düzenlenen gösterilere binlerce Avustralyalı katıldı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Melbourne kent merkezinde toplanarak Federasyon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen binlerce göstericinin meydana girişi, polis tarafından engellendi.

Victoria Emniyet Müdürü Shane Patton, gün ortasında başlayan ve 3 saatten fazla devam eden gösterilere, atlı polislerle yaklaşık 700 polisle müdahalede bulunduklarını aktardı.

VAKA SAYISI

Avusturalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 43 bin 131 kişiden 977’si hayatını kaybetti.

10 bin 351 aktif vakadan 93'ü yoğun bakımda olmak üzere 556 kişinin tedavileri devam ediyor.