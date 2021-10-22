Virüsün yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana farklı tarihlerde 6 kez tam kapanmaya girerek toplam 263 gün kapalı kalan Melbourne'daki yasakların Kovid-19 aşılama oranlarının yüzde 70'e ulaşmasıyla hafifletildiğini açıklayan Başbakan Andrews, "Bugün, aşının her iki dozunu da yaptıran yüzde 70'den fazla kişiye teşekkür etme günüdür. Bu işi bitirmek zorundayız, aşılar işe yarıyor." ifadelerini kullandı.