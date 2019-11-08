Axa çocuklar için koştu

Dünyanın lider sigorta şirketi AXA, “İstanbul senin, durma koş” sloganıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda, Down Sendromu derneğinin “Eğitimin Artısı Ol” projesine katkı sağlamak adına üst yönetim ekibi, çalışan ve acentelerden oluşan AXAFit koşu ekibi ile maratonda yerini aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakasında başlayan koşuda AXA Sigorta; aynı zamanda sporcu ve omurga sağlığı konusunda uzman 150 kişilik doktor, hemşire ve fizyoterapist ekibi ile koşuculara sağlık desteği veren Sportoteam ekibinin sigorta sponsoru oldu. Sportoteam ekibi 15 kilometre etabının sonu olan Yenikapı ve maratonun bitiş noktası olan Sultanahmet’te kurulan sağlık çadırları ile koşucularla yakından ilgilendi.

'ODAĞIMIZ SAĞLIKLI YAŞAM'

İnsanların daha iyi bir yaşam sürmesini sağlama misyonuyla çalıştıklarını söyleyen Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Bizler bu sene Axa Kurumsal Sorumluluk Haftası’nda Down Sendromu Derneği adına Vodafone 41. İstanbul Maratonunda koşacağımıza dair bir söz vermiştik. Sağlıklı yaşam odağımızı ve kurumsal sorumluluğumuzu birleştirmek için çok güzel bir fırsat sunan maratonda çalışan ve acentelerimiz ile bu güzel amaç için bir araya gelmek bizi çok gururlandırdı. Sporcu sağlığı konusunda ülkemizi spor alanında gururlandıracak çalışmalar yürüten Sportoteam ekibine verdiğimiz sigorta desteği ile de Maraton’da yer almaktan çok mutlu olduk.” dedi. Sportoteam Genel Müdürü Dr. Şahin Levent Köse ise “Ülkemizin uluslararası platformdaki en önemli maraton koşusu olan İstanbul Maratonunda Sportoteam olarak yer almaktan ve hizmet vermekten onur duyduklarını belirterek, bu çalışmamız süresince Axa Sigorta’nın vermiş olduğu desteğe teşekkür ederiz.” dedi.