Aygaz Bangladeş'te LPG satışı ve dağıtımı için United Group ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Aygaz'ın yüzde 50 ortak olacağı United LPG adlı şirket gelecek dört yılda 75 milyon dolar sermaye artırımı yapacak ve 80 milyon dolar uzun vadeli kredi ile finansman sağlayacak.

Aygaz'ın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada şirket sermaye artırımına ortaklığı oranında katılacağını bildirdi.