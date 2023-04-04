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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Togg'u teslim aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Toggu teslim aldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Togg'u teslim aldı
AA / HABERTURK.COM

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'u teslim aldı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Togg CEOsu Gürcan Karakaş, BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da katıldı.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Aliyev'e Togg'a ilişkin bilgi verdi.

"KARDEŞÇE İLİKLİLERİN TEZAHÜRÜ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Togg otomobilinin Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Aliyev, Togg'un ikinci aracının Azerbaycan'da bulunmasını iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerinin tezahürü olarak değerlendirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la dün görüştüğünü hatırlatan Aliyev, kardeş ülkede son yıllarda hem savunma hem de sivil sanayide yüksek teknolojili ürünlerin üretildiğini, bunun Erdoğan'ın liderliği ile Türk halkının zekası, yeteneği ve emeği sonucunda elde edildiğini, Togg'un üretiminin başlamasının da bu açıdan iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

"GARDAŞIM TOGG'UNU TESLİM ALDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" şeklinde ifadeler kullandı.

Aliyev, elde edilen tüm başarılar dolayısıyla Erdoğan'a, dost ve kardeş Türk halkına tebriklerini iletti. Bakan Varank da ikinci Togg aracının Azerbaycan'da bulunmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının gurur duyduğunu ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji alanındaki işbirlikleri hususunda fikir alışverişi yapıldı.

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