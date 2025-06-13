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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Babalar Günü için 50 milyar TL ciro beklentisi - İş-Yaşam Haberleri

        Babalar Günü için 50 milyar TL ciro beklentisi

        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Babalar Günü için esnafın beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyoruz. En az 50 milyar liralık ciro hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:09
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        Babalar Günü için 50 milyar TL ciro beklentisi
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        TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ailenin rol modeli olan babaların, evlatların hayatında örnek kişiler olduğunun altını çizdi.

        Yılda bir kez kutlanan Anneler Günü, Sevgililer Günü ile Ramazan ve Kurban bayramları gibi özel zamanlarda olduğu gibi, Babalar Günü'nde de esnafın beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bu yıl, önceki yıllara kıyasla Babalar Günü'nde biraz daha artış bekliyoruz. En az 50 milyar liralık ciro hedefliyoruz. Bu dönemlerde esnafın nakit ihtiyacı artıyor çünkü ellerindeki hediyelik ürünler, babalara layık görülen özel eşyalar olarak satışa sunuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Babalar Günü hediyelerinin büyüklüğü ya da küçüklüğünün önemli olmadığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

        "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki bu özel günler hem esnafı ayakta tutan hem de sevgi bağlarını güçlendiren zamanlardır. İnşallah bu yıl da Babalar Günü herkes açısından olumlu geçer. Evlatların babalarına olan sevgileri ve beklentilere karşılık verme çabaları, geleceğimizin teminatı olan gençliğin ve aile bireylerinin sağlam duruşuyla bütünleşir. Adı Babalar Günü ama elbette ki olmazsa olmazımız annelerimiz, ayrılmaz parçamız kardeşlerimiz de bu bütünün bir parçası. Ailenin bütünlüğünü tamamlayan bu özel günü inşallah hep birlikte en güzel şekilde geçiririz."

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