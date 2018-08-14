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Bağ-Kur'luya düşük prim için son fırsat

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu nedeniyle yüksek prime tabi olan Bağ-Kur’lular, prim borçlarını yapılandırdıkları takdirde en az aylık 101.50 TL daha az prim ödeyecekler. Tavandan prim yatıran Bağ-Kur’lunun aylık avantajı 761.06 liraya ulaşacak. Düşük primden yararlanma fırsatı 27 Ağustos’ta sona erecek. Borcunu yapılandıran Bağ-Kur’lunun yıllık kazancı bin 218 lira ile 9 bin 132 lira arasında olacak.

14.08.2018 - 02:04 | Güncelleme:


2016 yılında çıkartılan yasayla, prim ödemelerini düzenli yapan ve SGK’ya borcu olmayan Bağ-Kur’lulara 5 puan prim indirimi uygulaması başladı. Bu haktan, isteğe bağlı sigortalılar ve köy-mahalle muhtarları dışında kalan 4/b statüsündeki tüm sigortalılar yararlanabiliyor. Şirket ortakları, tarım Bağ-Kur'luları ve milyonlarca esnaf, eğer borçları yoksa, prime esas kazançları üzerinden yüzde 34.5 yerine yüzde 29.5 oranında prim ödeyebilirler.

Bağ-Kur’lular primlerini 2 bin 29.50 lira ile 15 bin 221.25 lira arasında değişen tutarlar arasında, kendi belirledikleri kazançlar üzerinden ödüyorlar. Prim oranı yüzde 34.5 olduğunda en düşük kazanç beyan eden aylık 700.17 lira, en yüksek kazanç beyan eden ise 5 bin 251.33 lira prim yatırıyor.

761.06 LİRAYA KADAR AVANTAJ

Prim borcu bulunmayan Bağ-Kur’lu, 5 puan indirimden yararlandığında aylık prim tutarı en düşük 598.70 liraya düşüyor. En yüksek kazançtan prim yatıran ise 4 bin 490.27 lira prim ödüyor. Beş puanlık indirim, en düşük kazanç üzerinden prim ödeyen Bağ-Kur’luya aylık 101.50 lira, yıllık olarak da bin 218 lira avantaj sağlıyor. En yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen Bağ-Kur’lunun avantajı aylık 761.06 lirayı, yıllık 9 bin 132.72 lirayı buluyor.

BORCUNU YAPILANDIRAN DA YARARLANIYOR

Beş puanlık prim indiriminden SGK’ya primlerini düzenli ödeyen ve borcu bulunmayanların yanı sıra borcunu yapılandıranlar da yararlanabiliyor. Borçların yapılandırılması için bu yıl çıkartılan kanun kapsamında başvuru süresi normalde 31 Temmuz’da sona eriyordu. Hükümet bu süreyi 27 Ağustos’a kadar uzattı. Başvurular, bayram tatilinden sonraki pazartesi günü sona erecek.

ÖDEMELERİ AKSATANIN HAKKI KAYBOLACAK

Borcunu yapılandıran sigortalılar, hem yapılandırılan borç taksitlerini, hem de cari dönem primlerini düzenli olarak ödemek zorunda. Bağ-Kur’lular, taksitlendirme ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece 5 puanlık indirimden yararlanabilecek.

İLK İKİ TAKSİTE DİKKAT

Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksiti bu ay içinde tahsil edilecek. Taksitle ödemeyi seçenler ödemeleri iki ayda bir yapacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi gerekiyor. Kalan taksitlerden bir takvim yılında bir ya da iki taksit aksatılırsa yapılandırma bozulmayacak. İlgili takvim yılında ödenmeyen taksitler, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödendiğinde de yapılandırma devam edecek. Önceki yapılandırmalarda yer almayan bu hak sayesinde, örneğin 18 taksitte ödemeyi seçen Bağ-Kur’lular, ilk iki taksit hariç olmak üzere, üç yıl içinde toplam 6 taksiti son yıla bırakabilecekler. Bunu yaparken, 5 puanlık prim indiriminden yararlanmaya devam edecekler.

PRİM BORÇLANMASI YAPANA İNDİRİM YOK

Askerlik veya doğum borçlanması yapan Bağ-Kur’lular prim indiriminden yararlanamayacak. Onlar yüzde 34.5 oranı üzerinden prim ödeyecek. Geçmiş yıllardan kalan prim borçları ve sigortalılık süreleri dondurulan Bağ-Kur’lular, ellerinin rahatladığı dönemde borçları ödeyerek dondurulmuş sigortalılık sürelerini ihya edebiliyorlar. İhya hakkından yararlanan Bağ-Kur’lular da prim indiriminden yararlanamıyor.

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