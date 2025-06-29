Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Axel Bouteille
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Axel Bouteille ile yollarını ayırdı.
Giriş: 29.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:54
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Axel Bouteille ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2023-2024 sezonunda katılan oyuncumuz Axel Bouteille ile yollarımız ayrılmıştır. Axel'e iki sezon boyunca kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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