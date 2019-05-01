Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Murat Özel, evinin bahçesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma tarihi çeşmeyi müzeye bağışladı.

AA'nın haberine göre Buğdaylı Mahallesi'nde yaşayan Özel, bahçesinde bulunan eski çeşmenin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle Amasya Müze Müdürlüğü'ne başvurdu.

Müze yetkililerince yapılan incelemede, Osmanlı Devleti döneminde bölgede yaşayan Ermenilerce 1899 yılında yapılan çeşmenin tarihi eser niteliği bulunduğu belirlendi.

Özel, yaklaşık bir metre yüksekliğinde, her iki ucunda kurdele tutmuş kanatlı melekler ve Ermenice yazıların bulunduğu çeşmeyi Amasya Müzesine bağışlama kararı aldı.

Özel, yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin gelecek nesillere ışık tutacağına inandığını söyledi.

Çeşmenin ilk yapıldığında caminin bahçesinde olduğunu belirten Özel, "O cami, daha önce Ermenilere ait bir kiliseymiş. Eski tarihlerde cami imamının isteği üzerine çeşme, muhtar olan dedem tarafından at arabasıyla bahçemize getirilmiş. Mahallenin tüm çocukları bu çeşmeden su içerdi." dedi.

Ülkesine ve insanlığa yararlı olmak için eseri bağışlama kararı aldığına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Burası dedemin bahçesi. Dedem vefat ettikten sonra bana kaldı. Yaptığım ilk iş, müzeye haber vermek oldu. Böyle bir tarihi eserin heba olmasını istemedim. Elinde böyle bir tarihi eser bulunanlara örnek olmak istedim. Müze yetkilileri, yaptıkları inceleme sonucunda çeşmenin tarihi eser olduğunu, müzeye kazandırılması gerektiğini belirtti. Ben de hiçbir şey talep etmeden müzeye bağışlama kararı aldım."