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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ( BDDK) finansal kurumlara yaptığı bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılaması gerektiği çağrısını çağrısını değerlendirdi.

'ÖTELEME TALEPLERİNİ KARŞILAYIN'

Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Hedeflere ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak'' dedi. Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.''

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