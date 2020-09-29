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Bakan Albayrak'tan ekonomik güven değerlendirmesi

Bakan Albayrak Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayında yüzde 3.1 artmasıyla ilgili olarak "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu

Bakan Albayrak'tan ekonomik güven değerlendirmesi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz."

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