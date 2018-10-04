doğalgaz ithalatı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Bakan Dönmez: 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatı önlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırma yönündeki çabalarımız sonucu yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk 8 ayında 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatının önüne geçerek, cari açığın kapanmasına da katkı sağladık" dedi

04.10.2018 - 10:26 | Güncelleme: İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının milli enerji ve maden politikası kapsamında yapılan yatırımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Elektrik üretiminde doğalgazın payı düşerken, yenilenebilir kaynaklarla üretim artıyor. Türkiye, Ağustos’ta elektrik üretiminin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretti. Yerli kaynakların enerji portföyündeki payı arttıkça, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı da hızla düşmeye başladı. Geçen yıl Ağustos'ta doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 35 iken, bu yılın aynı ayında söz konusu rakam yüzde 20 azalarak yüzde 28’e kadar geriledi. Son yıllarda yapılan YEKA ihaleleri ve yerli kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 51’e yükseldi.

"CARİ AÇIĞIN KAPANMASINA DA KATKI SAĞLADIK"

Bu yıl Ocak ayında sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yüzde 28 iken, Ağustos ayında bu rakam yüzde 35’e yükseldi. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisine yapılan yoğun yatırımlarla Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkeyi geride bıraktı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime yönelik çalışmaların sonuçlarının alınmaya başlandığını belirterek, "Ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırma yönündeki çabalarımız sonucu yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk 8 ayında 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına da katkı sağladık” dedi.

KURULU GÜÇ SANTRAL SAYISI İKİYE KATLANDI

Ekonomik saldırılara rağmen büyümeye devam eden Türk ekonomisinin enerjisi yeni kurulan santrallerle hiç kesintiye uğramadı. 2017 Ağustos’ta 3 bin 229 olan santral sayısı iki kattan fazla artarak, bu yılın Ağustos ayında 6 bin 984’e ulaştı. Bu santrallerin büyük çoğunluğunu özel sektör eliyle yapılan yatırımlar oluşturdu. Diğer yandan enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için yerli kömüre verilen teşvik ve uygulamalarla yerli kömürün elektrik üretimindeki payı da düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. 2017 Ağustos’ta yüzde 15 olan yerli kömürden elektrik üretimi, 2018 Ağustos’ta yüzde 17’ye ulaştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER