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Bakan Dönmez: Güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında enerji alanında hayata geçirilen projelerin ve kırılan rekorların, sektörün enerjisini daima yüksek tuttuğunu bildirdi. Dönmez, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
AA

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk iki yılında hayata geçirdiğimiz projeler ve kırdığımız rekorlar, enerjimizi daima yüksek tuttu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, ayrıca Twitter hesabından söz konusu dönemde enerji sektöründe gerçekleştirilen projeleri anlatan bir video paylaşımında bulundu. Videoda, elektrik, doğal gaz, maden ve nükleer enerji alanında yapılan yenilikler ile rakamlarla üretim ve tüketim verilerine yer verildi.

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