CNN Türk’te yayınlanan hafta Sonu programına konuk olan Ersoy şunları söyledi:



Turizm benimle başlamış bir şey değil. 80’li yıllarda rahmetli Özal’la başlamış bir hareket ve çok başarılı olmuş bir hareket.

Ben de tam bu bağlamda yeni bir hareketin olmasını düşündüm. Şimdi bir değişiklik vakti. Nitelikli turiste yoğunlaşmak lazım.

Bunun için yeni bir strateji oluşturacağız. İlk yapılması gereken insan kaynakları, bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma başlattık. 10 okulda eğitime başlıyoruz. Hazırlıkta İngilizceyi lise 1’de ise ilk defa Rusçayı mecbur tutuyoruz. Lise 2’den sonra ise Çince ve Almancayı seçmeli olarak sunacağız.

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlıyoruz bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştüreceğiz. Bu durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak

Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak. Hazırlıkta stajyer maaşı lise 1’de stajyer maaşı çarpı 1.25 ve bu şekilde arttırılarak devam edecek.



2018 için Türkiye’ye gelen turist sayısında rekor kırılacak şu an için 40 milyon gibi rakam öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl belki 48 milyonu geçeceğini tahmin ediyorum.

Müze kart çok fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. müzelerde elde ettiğimiz gelirlerin yüze 80'i yabancı kaynaklı. Mayıs ayına kadar bütün müzeler müze kart sistemine dahil olacak. Yerli turistimizi müze kart ile koruyacağız. Müzelerimiz Avrupa’ya göre çok ucuz giriş ücretlerini arttıracağız.

Hızlı bir şekilde bütün ülkeler güvenlik notumuzu kaldırdılar. Japon turist sayısında yüze 90 artış var. Japon’u getirmeyi sağladığınızda bütün Asya ülkeleri harekete geçiyor.

Bir turizmci olarak şunu söylemek istiyorum, Yeni İstanbul Havalimanı sayesinde 10 boyunca ulaşım altyapımız komple çözülmüş durumda. İstanbul'un slot sıkıntısı vardı (Uçuş izni) Yeni havalimanı ile bu sorun da çözülmüş oldu.

Erken rezervasyon rakamlarından yüzde 180 artış var. Batı turistinde yüzde 35'lik bir büyüme bekliyoruz. Turizmde eksiğimiz teşvik değil. Turizmde eksiğimiz doğru planlama ve programlama

AKM 2021’DE BİTECEK

26 Kasımda ihale çağrısına başlıyoruz. Ocak gibi sözleşmenin yazılması şubat ayıda ise içerisinde temel atma gerçekleşeceğiz. Projenin bu kadar gecikmesinin nedeni aslında ihale maliyetlerini aşağı çekmekti. AKM projesinin 2021'de bitirmeyi düşünüyoruz.





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