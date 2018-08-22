Mehmet Nuri Ersoy
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Bakan Ersoy'dan taksicilere uyarı

Kurban Bayramı'nı memleketi Antalya'da geçiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer ilçesindeki taksi durağına ziyarette bulunup şoförlerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ersoy, "Taksicilerin içinde standartlara uymayan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar belki yüzde 5-10. O yüzde 5-10'unu da ayıklamak size düşüyor." dedi,

22.08.2018 - 13:32 | Güncelleme:

 

Bakan Ersoy, taksicilerle sohbetinde, Antalya'nın turizm bölgesi olduğunu, kentte çalışan herkesin hassas hareket etmesi gerektiğini söyledi.

UBER konusunda taksicilerin haklı olduğunu ancak onların da çuvaldızı kendilerine batırmaları gerektiğini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Standartlarımızı biraz yükseltmemiz lazım. Taksicilerin içinde standartlara uymayan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar belki yüzde 5-10. Yüzde 90'ınız işinizi olması gerektiği gibi yapıyor ama o yüzde 5-10'unu da ayıklamak size düşüyor. Turizmde artık bir yere gelmek istiyorsak içinizdeki çürük yumurtaları ayıklamak taksi duraklarının başındaki arkadaşlara, dernek başkanlarına düşüyor. Derneğin başı bu işe sahip çıkmazsa sonunda hepiniz zarar görüyorsunuz. UBER'de gelinen nokta, bunun en canlı örneği."

ARACINIZ SON MODEL MERCEDES DE OLSA...

Bakan Ersoy, hükümetin geçen yıl taksicilere Haziran 2019'a kadar ÖTV'siz araç alma imtiyazı tanıdığını anımsatarak, bundan tüm taksicilerin yararlanması gerektiğini belirtti.

Kaliteli ve üst sınıf araçlar alınması gerektiğine işaret eden Ersoy, tüketicilerin artık bunları görmek istediklerini dile getirdi.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, rekabet ettiğimiz ülkelerde ne görüyorsa burada da onu görmek istiyor. Bizim de taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Turizm bölgelerinde bir standart getirmeniz lazım. Sadece 'Devlet bizi korusun, rekabette bizi üstte tutsun ama biz de üzerimize düşeni yapmayalım.' olmuyor. Siz de üzerinize düşeni yapacaksınız. Araçlardan önce de kafaları yenileyeceğiz. Bu iş kafada bitiyor.

Aracınızı, üstünüzü başınızı temiz tutmazsanız, taksiye binen insana gerekli saygıyı göstermezseniz, aracınız son model Mercedes de olsa hiçbir şey değişmeyecek. Sonuç hep aynı sonuç olacak."

"O zaman nitelikli turist lafta kalacak. Hiçbir zaman nitelikli turisti cezbedemeyeceğiz, devamlı müşterimiz haline getiremeyeceğiz." diyen Ersoy, ülkeye nitelikli turist gelmesinin yolunun kaliteden geçtiğini ifade etti.

Ersoy, "Taksiciler niye önemli? Siz herkese örnek teşkil ediyorsunuz ama bu iş sizinle bitmiyor, esnafı da bilinçlendirmek lazım çünkü halen sahte mal satılıyor, bir sürü şey yapılıyor. Herkesin artık bu işe dikkat etmesi lazım. İşimizi yapılması gerektiği gibi yaparsak o nitelikli turist Türkiye'ye gelecek ve kalıcı olacak." diye konuştu.

YABANCI DİL ÖĞRENİN TAVSİYESİ

Taksici esnafına kış aylarında yabancı dil kursuna gitmeleri tavsiyesinde de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu konuda bakanlık ve belediyelerin iş birliği yapabileceğini sözlerine ekledi.

 

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Yorumlar 7
  • Misafir 13 dakika önce
    İşin başına iş bilen adam gelince kusurları da görüyor ve dile getiriyor. Seviyoruz bakanımızı.
  • Misafir 15 dakika önce
    bu adam bu işi biliyor gibi duruyor.. hadi hayırlısı inşallah
  • Misafir 19 dakika önce
    Çok doğru söylemiş bakan araba ne olursa olsun kafaları yenilemedikten sonra bu iş olamaz
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