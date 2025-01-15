Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Hakan Fidan "Suriye'ye Her türlü desteği vereceğimizin altınız çizdik. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların kucaklaşma zamanı gelmiştir. Suriye yönetiminin de bu konudaki çabalarını destekliyoruz. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımların kalkması ile milyonlarca Suriyelinin evine dönmesi için koşullar yaratılabilecektir. Biz Türkiye olarak bu konudaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Esad rejimi senelerce terör ihraç etti. Yeni dönemde terör örgütlerine yer yok. Yeni yönetimden bu konuda iş birliği bekliyoruz. DEAŞ'la mücadele konusunda da, operasyonel destek sağlama konusunda da hazır olduğumuzu bildirdik. Bölgenin geleceğinde terör yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

        Esad Şeybani ise "Kardeşim Hakan Fidan'a çok teşekkür ediyorum. Toprak birliğimiz çok önemli. Bütün topraklarımızın merkeze bağlı olmasını istiyoruz. Çok yakın bir gelecekte Türkiye-Suriye ilişkileri yeni ufuklarda ivme kazanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye özellikle Doğu Suriye'nin de Suriye'ye bağlılığı konusunda yardım etmektedir. Suriye olarak gerçekten desteğe ihtiyaç duyuyoruz. İster Arap ülkeleri olsun ister uluslararası toplum olsun her türlü iş birliğine açığız. Halkımız eskiden olduğu gibi kötü kadere mahkum olmamalıdır. Suriye yeniden ayağa kalkacak, kurumlarını inşa edecek.

        Biz her zaman olduğu gibi şunu taahhüt ediyoruz. Suriye hiçbir şekilde komşu ülkesine tehdit teşkil etmemelidir. Biz istiyoruz ki merkezi Şam yönetimi bütün bölgelerde egemen olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi
        İsrail perşembe günü ateşkesi oylayacak
        İsrail perşembe günü ateşkesi oylayacak
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…