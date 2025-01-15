Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan "Suriye'ye Her türlü desteği vereceğimizin altınız çizdik. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların kucaklaşma zamanı gelmiştir. Suriye yönetiminin de bu konudaki çabalarını destekliyoruz. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Yaptırımların kalkması ile milyonlarca Suriyelinin evine dönmesi için koşullar yaratılabilecektir. Biz Türkiye olarak bu konudaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Esad rejimi senelerce terör ihraç etti. Yeni dönemde terör örgütlerine yer yok. Yeni yönetimden bu konuda iş birliği bekliyoruz. DEAŞ'la mücadele konusunda da, operasyonel destek sağlama konusunda da hazır olduğumuzu bildirdik. Bölgenin geleceğinde terör yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Esad Şeybani ise "Kardeşim Hakan Fidan'a çok teşekkür ediyorum. Toprak birliğimiz çok önemli. Bütün topraklarımızın merkeze bağlı olmasını istiyoruz. Çok yakın bir gelecekte Türkiye-Suriye ilişkileri yeni ufuklarda ivme kazanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye özellikle Doğu Suriye'nin de Suriye'ye bağlılığı konusunda yardım etmektedir. Suriye olarak gerçekten desteğe ihtiyaç duyuyoruz. İster Arap ülkeleri olsun ister uluslararası toplum olsun her türlü iş birliğine açığız. Halkımız eskiden olduğu gibi kötü kadere mahkum olmamalıdır. Suriye yeniden ayağa kalkacak, kurumlarını inşa edecek.

Biz her zaman olduğu gibi şunu taahhüt ediyoruz. Suriye hiçbir şekilde komşu ülkesine tehdit teşkil etmemelidir. Biz istiyoruz ki merkezi Şam yönetimi bütün bölgelerde egemen olsun" dedi.