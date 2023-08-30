Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye savunma sanayi son 20 yılda adeta destan yazdı. Yerlileşme ve millileşme yolculuğunda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir yol kat etti. Bütün bu hikayenin dünya tarafından da odaklanılan bir unsuru da Türkiye'nin insansız hava araçlarında başarısı oldu. Bayraktar TB 2 ile elde edilen başarılar dünyanın belki de en fazla tanınan savunma sistemi oldu. Selçuk Bayraktar Bey, Haluk Bey ve rahmetli Özdemir Bayraktar Bey'le konuşmamızda Türkiye'nin nice Bayraktarlara ihtiyacı olduğunu değerlendirirdik. 2017 yılında bir gün Selçuk Bey, birkaç arkadaşı bizleri aradı. 'Pazar günü yarışmaya juri üyesi olarak katılacağım, isterseniz beraber gidelim' dedi. İstanbul yeni havalimanında düzenleniyordu. Model uçak yarışmasıydı. 5 takım katılıyordu. Toplam 30-40 öğrenci vardı. Pazar günü 7-8 arkadaş ailelerimizle birlikte gitmiştik. Yarışma tamamlanıp, ödüller verildi. Sonra Selçuk Bey dedi ki, 'Bu yarışmayı çok önemsiyorum ama bunun çok daha büyük ölçekte olmasını hayal ediyorum. Acaba burada büylük bir havacılık şenliği, festival düzenleyebilir miyiz?' dedi. Bu fikri hakikaten çok sahiplendik.

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"BİN 98 TAKIM ROKET YARIŞMASINA KATILDI"

Türkiye'de düzenlenecek etkinliğin bu faaliyetleri taçlandıracağını düşündük. 2018 yılının Eylül ayında İstanbul Yeni Havalimanı'nda, havalimanı faaliyete geçmemişken ilk TEKNOFEST'i düzenledik. Ama samimi söylemek gerekirse ilk yılımızda 550 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağımızı pek de beklemiyorduk. Bizim için de büyük sürpriz oldu. Biz bir daha bu işi bırakamayız dedik. 6 yıl içerisinde 8. TEKNOFEST'imizi düzenliyoruz. Geçen yıl Azerbaycan'da da düzenledik. İzmir'de de düzenleyeceğiz. Her bir TEKNOFEST katlanarak büyüdü. Bizler için çok daha önemlisi burada düzenlediğimiz girişim, teknoloji yarışmalarına katılım muazzam şekilde yükseldi. Roket yarışması düzenlenen ülke sayısı bir elin parmağını geçmiyor. İlk yılımızda 14 teknoloji yarışmasına 20 bin genç başvurdu. 40 gencin katıldığı yarışmayla ortaya çıkmış bir fikirdi TEKNOFEST. Sonraki yıllardaki ivme, büyüme çok büyük yolculuğun ilk adımıymış. 44 yarışma düzenledik, 337 bin takımda, 81 şehrin tamamından, 100'den fazla ülkeden 1 milyon genç katıldı. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir iş. Bunların her biri geleceğin teknolojilerini hedefleyen, bilimsel derinlik gerektiren yarışmalar. Bir dip dalgadan bahsediyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl bin 98 takım roket yarışmasına başvurdu.

"TEKNOFEST BİR İNSAN KAYNAĞI FABRİKASI"

Dünyayı yenilikçi teknolojiler büyük bir hızla değiştiriyor, dönüştürüyor. Çoğunlukla buna genç insanlar imza atıyor. Bugün cep telefonumuzda kullandığımız uygulamaları geliştiren şirketlere, endüstride teknolojiyi geliştiren şirketlere bakarsınız gençlerin sürdürebilirliği sağladığını gölürüz. Baykar'dan örnek verecek olursak yaş ortalaması 26 ve 27'lerde. Selçuk Bey çok genç ama onların abisi olarak duruyor. Biz bu açıdan TEKNOFEST'i Türkiye'nin insan kaynağı fabrikası olarak görüyoruz. Şimdiye kadar bundan çok büyük netice aldık. Eğitim sistemleri bütün dünyada reel sektörün, reel hayatının beklentilerine yetişme çabası içersindedir. Değişim, dönüşüm o kadar hızlanıyor ki, okulda öğrenilen temaların reel hayatla uyumlu olması giderek zor hale geliyor. Buradaki yarışmalarda proje geliştiren gençler belki de ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hayatları boylunca belki de işin içine fiilen girebiliyor. Çoğu zaman bireysel başarıya bağlı olarak yetiştikleri eğitim hayatında takım esaslı başarıyı deneyimliyor. Burası teknoloji geliştirme yolculuğunda insan kaynağımızı karşılayacak ana bir platform haline geldi.

"NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZI İSPATLAMIŞ OLDUK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak en temel hedefimiz Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı kapasitesini yükseltmektir. Bütün dünyada bir insan hareketliliği olduğu bir gerçek. Yetkin insan kaynağına bütün dünya ihtiyaç duyuyor. Şirketler bu ihtiyacı en üst düzeyde hisseden yapılar. Bunun için rekabet içinde oluyorlar. Bizim açımızdan şu anlama geliyor; demek ki dünyanın pekçok iyi şirketinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağımız olduğu ispatlanmış oluyor. Bir an önce bu kaynağın Türkiye'ye hizmet etmesi sağlanmalıdır. Nitelikli insanların önceliği çoğunlukla hayallerinin, araştırmak istediği alanların peşinden koşmak. İşlerini yaparken otonomi sahibi olmak. Girişim eko sistemini büyütmek, Türkiye'de teknoloji girişimlerini desteklemek, sayılarını artırmak. Dünya ile yarışacak projelerin önünü açmak. Türkiye'de yetişen insan kaynağının ülkeye hizmet etmesi, yurt dışındaki kaynağımızın hızla ülkeye döndürecektir diye düşünüyorum. Biz araştıran, geliştiren, üreten insanın önünü açmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta sıfırdan bir arge sistemi kurduk son 20 yılda. Şimdi Türk savunma sanayi ürünleri her gün neredeyse ihracat sözleşmesi imzalıyor. 20 yıl önce 240 milyon dolardı. Şimdi 6 milyar doları yakalayacağız. Önümüzdeki yıllarda Allah'ın izniyle 10 milyarı yakalayacağız. Bütün bunlar nitelikli insan kaynağını yeniden Türkiye'ye gelmesi için önemli fırsat doğuruyor.

"TOGG EN KRİTİK PROJEMİZ"

Bizim diğer sektörlerde de savunma sanayii gibi benzer duruma gelmemiz gerekiyor. Türkiye bir sanayii ülkesidir. Pekçok alanda Türkiye'nin en büyük üreticilerinde. Beyaz eşya ve demir çelikte ön plandayız. Pekçok alanda Türkiye üretim üssüdür. Yerli ve milli üretim yapmalıyız. Bunu yapabilirsek daha ileriye gideceğiz. İhracatı yüzde 10'un üzerine çıkaracağız. Türkiye'nin otomobili en önemli şeylerden biri. İHA'larda dünyada bir numara olduk. TOGG en kritik projemiz. Vecihi Hürkuş TBMM tarafından üç kez istiklal madalyası verilmiş tek kişidir. Vecihi Bey hayatını Türkiye'nin havacılık sistemini kurmak için adamıştır. Ömrünün sonuna kadar havacılık sektörü için uğraşmıştır. 1941 yılında burada THY uçak üretim fabrikası kuruluyor Etimesgut'ta. 1941'den 1950'ye kadar ancak o fabrika hayatta kalabiliyor. Sizin zahmete girip uçak üretmenize gerek yok yardım olarak biz size uçak veririz diyerek. Uçak fabrikası kapatılıyor.

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