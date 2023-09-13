Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.197,31 %0,46
        DOLAR 26,9423 %0,37
        EURO 28,9355 %0,05
        ALTIN 1.655,57 %0,17
        FAİZ 24,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,84 %-0,53
        BITCOIN 26.147,00 %0,28
        GBP/TRY 33,5906 %-0,13
        EUR/USD 1,0733 %-0,20
        BRENT 92,56 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 2.706,86 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır, Güney Kore’de yatırımcılar ile buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır, Güney Kore’de yatırımcılar ile buluştu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de yatırımcılar ile buluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 13.09.2023 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Birlikte büyük işlere imza atabiliriz"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Güney Kore’de katıldığım Dünya Bilgi Forumu toplantılarında Türkiye’mizin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ile teknolojik dönüşümünü anlattım” ifadelerine yer verdi.

        Invest in Turkey’in düzenlediği resepsiyona katılan Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda, “Invest in Turkey tarafından yatırımcılara yönelik düzenlenen resepsiyonda, Koreli yatırımcıları ülkemize davet ettim. Türkiye’nin nitelikli ve genç insan kaynağı, sanayi sektörleri değer zincirlerinde sahip olduğu konumu, planlı sanayi altyapıları, lojistik avantajlar ve uluslararası anlaşmalar sayesinde sunduğu ihracat fırsatları, 85 milyon nüfusu ve 60 milyondan fazla yabancı ziyaretçisiyle büyük ölçekli iç pazarı, sahip olduğu doğal kaynakları ve güçlü Ar-Ge, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi yatırımcılar için eşsiz olanaklar sunuyor. Birlikte büyük işlere imza atabiliriz” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mehmet Fatih Kacır
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eylül ayı da kurak geçecek
        Eylül ayı da kurak geçecek
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması feci bitti!
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması feci bitti!
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Yeğenine kurşun yağdırdı!
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek