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Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metro hattında fiziki gerçekleşme yüzde 36'ya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık" dedi

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metro hattında fiziki gerçekleşme yüzde 36'ya ulaştı
AA

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul'da kent yaşamını her geçen gün daha konforlu hale getirmek üzere, şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şehri bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, daha önce İstanbulluların hizmetine sundukları Marmaray ve banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, bu hatların Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu olduğunu bildirdi.

İstanbul'un halihazırdaki raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecektir. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Sadece bu tablo dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI"

Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir metro hattının özellikle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturması açısından ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı.

Hastanenin yollarını vatandaşın mağdur olmaması için Bakanlığın yaptığını belirten Karaismailoğlu, metro hattında da durumun aynı olduğunu, "sözde siyasete" kulaklarını tıkayıp bu hattın yapımına da sahip çıktıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, metro hattının Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir istasyonlarının bulunacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Maalesef 22 Mayıs 2020'de bu hattı devraldığımızda 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın sadece yüzde 5'lik kısmı tamamlanmıştı. Derhal hız verdiğimiz çalışmalar sayesinde büyük bir mesafeyi çok kısa sürede katettik. Geçtiğimiz ekimde ikinci TBM makinasını da çalışmalara katarak fiziki gerçekleşme oranını bugün itibarıyla yüzde 36'ya çıkardık. 3 bin 298 metre uzunluğundaki TBM tünel imalatlarının yüzde 80'ini tamamladık. Proje kapsamında 43 bin 729 metrekare kapalı alan imalatı ve 9 bin 923 metre ray imalatı yapacağız. Projemiz kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edilmektedir."

"18 AYDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı projesini bu yılın sonunda halkın hizmetine sunmayı planladıklarını belirterek, "Yani devraldığımız günden itibaren yüzde 95'lik kısmını 18 ayda bitirmeyi hedefledik." dedi.

Bu metro hattı ile Bakanlık tarafından yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun entegre olacağını bildiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakırköy-Kirazlı metro hattı projemizin de tamamlanmasıyla Bakırköy sahilden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanmış olacaktır. Görüldüğü üzere, yaptığımız her proje İstanbul'da büyük bir ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmakta ve en nitelikli şekilde gerçekleştirilmektedir. İnsanımızın ihtiyaçlarına kulak vererek, kafa yorarak, adımlarımızı planlı şekilde attığımız için halkımızın önüne her daim alnımız ak bir şekilde çıkabiliyoruz."

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