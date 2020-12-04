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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk treni uğurladıklarını belirterek, "Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir." dedi.

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat treni İstanbul'dan Bakan Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonunda gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Karaismailoğlu, 18 yıldır ilmek ilmek işledikleri ulaştırma altyapısıyla, reformlarla, dev projelerle güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine bugün biraz daha yaklaştığını dile getiren Karaismailoğlu, hem çağdaş ulaştırma sistemiyle hem ekonomisiyle hem de kültürel sürekliliğiyle Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun merkezinde küresel bir aktör olan Türkiye lojistik bir süper güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu yatırımları "güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi" hedefiyle hayata geçirdiklerini bildirdi.

Çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, ticari koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, öncelikleri arasında; ulaştırma altyapılarını iyileştirmenin, erişim ağlarını genişletmenin ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamanın bulunduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, bu kapsamda Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'ni de çok önemli bir proje olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu proje üzerinde yer alan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının öneminden bahsetti.

Faaliyetlerine 30 Ekim 2017'de başlayan bu hattın Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını dile getiren Karaismailoğlu, bu hattın, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan Türkiye'ye ulaşan Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı sayesinde Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresinin 1 aydan 12 güne indiğini, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki sürenin 18 güne düştüğünü söyledi.

42 KONTEYNERDEN OLUŞAN TREN BEYAZ EŞYA TAŞIYOR

Bakan Karaismailoğlu, bu hatlar sayesinde Asya ile Avrupa arasındaki küresel ticaret ağları için yeni ve çok önemli bir alternatif doğduğunu kaydederek, demir yolunun ihracat için öneminden bahsetti.

Çin'den Avrupa'ya ilk trenin 2019 Kasım'da Marmaray'dan geçerek Çekya'nın başkenti Prag'a ulaştığını anımsatan Karaismailoğlu, pandemiye rağmen bu hatta yapılan yük taşımacılığına ilişkin bilgiler verdi.

Karaismailoğlu, demir yolunun ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden olduğunu kaydederek, bu bilinçle yaptıkları çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Nihayet bugün hep birlikte Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenimizi uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, Türkiye-Çin parkurunda Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek Ahılkelek istasyonundan yurt dışı çıkışını gerçekleştirecektir. Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde son bulacaktır."

"8 BİN 693 KİLOMETRE KAT EDECEK TREN 2 KITA 5 ÜLKEDEN GEÇECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, trenin, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edeceğini söyledi.

Trenin, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracağını dile getiren Karaismailoğlu, salgın döneminde dahi yatırımlara ve çalışmalara ara vermediklerini ve yatırımların birer birer hayata geçirildiğini anlattı.

Karaismailoğlu, "Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy'den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir. Hattımızın tüm proje paydaşları ve bölge ülkeleri adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiği yerlere bereket getirmesi dileğiyle yolu her daim açık olsun." diyerek sözlerini noktaladı.

"BU TREN, İHRACATTA REKORLARIN GELECEĞİNİN HABERCİSİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Bugüne kadar Çin'den Türkiye'ye yük trenlerinin geldiğini anımsatan Gülle, "Bugün ilk defa ihraç ürünlerimizle dolu trenimiz Çin'e doğru hareket ediyor. Bu altyapıyı oluşturduğu için bakanlığımıza ve bakanımıza teşekkür ediyoruz. Suyu tersine akıtmak adına yapılan bu işlem; Türkiye'nin ihracatının gelecek vizyonu açısından çok önemlidir." dedi.

Gülle, demir yollarıyla başlayan bu tersine akışların sonunun ihracat rekorları olacağının altını çizerek, dolu dolu giden trenlerin gidişinin artması temennisinde bulundu.

Konuşmalar sonrası Bakan Karaismailoğlu, üzerinde "GEÇ" ibaresi yazan uyarı levhasını kaldırarak beraberindekilerle treni uğurladı.