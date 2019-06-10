Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
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