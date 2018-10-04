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Bakan Pakdemirli açıkladı! 25 ürüne sıkı takip geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İhale açtık yurtdışından da ürün getiriyoruz. Buğdayla ilgili bir sıkıntı yok. İhaleye çıktığımız duyulduğunda buğdayla ilgili fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi un fiyatlarında da bir iyileşme bekliyoruz" dedi

04.10.2018 - 06:57 | Güncelleme:

Çekirdek enflasyon yüzde 24.05’e, gıda enflasyonu da yıllık yüzde 27.70’ye ulaşırken, hükümet, enflasyon için sıkı takip başlattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün takip masaları kurduk. Özellikle enflasyon sepeti içinde payı yüksek olan 25 ürünü çok sıkı izlemeye aldık" dedi.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stokta 2 milyon ton un bulunduğunu, un ithalatı için ihaleye çıkılacağını ve böylece fiyatlarda düşme olacağını söyledi. Pakdemirli, TBMM’deki sohbetinde özetle şu mesajları verdi:

UNCULARLA GÖRÜŞECEĞİZ: Fırınların denetimi Ticaret Bakanlığı’nın konusu ama biz un tarafından çok yakın takipteyiz. Birtakım neticeler aldık. Yeterli değil. Uncular Federasyonu ile uncularla önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız.

BUĞDAYDA SIKINTI YOK: TMO olarak 1100 TL’den piyasaya un veriyoruz. 2 milyon tonun üzerinde stoğumuz var. İhale açtık yurtdışından da ürün getiriyoruz. Buğdayla ilgili bir sıkıntı yok. İhaleye çıktığımız duyulduğunda buğdayla ilgili fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi un fiyatlarında da bir iyileşme bekliyoruz.

ZAM ETİK DEĞİL: Ticaret Bakanımızı destekliyorum, çünkü, fırıncılarımıza yüzde 20-25 gizli bir zam yaptı, satış noktalarındaki kâr marjlarını sınırladı. Ama hemen ertesi günü fırıncıların da çıkıp ‘Biz zam yapıyoruz’ demesini olumlu karşılamıyorum, etik de karşılamıyorum. Gıdadaki kâr marjları ortalamanın altındadır diğer ticari sektörlere göre, işletmecilerde o yüzden böyle dönemlerde biraz daha kâr edeyim teamülü hepsinde vardır.

25 ÜRÜNE TAKİP MASASI: Ürün takip masaları kurduk. Özellikle enflasyon sepeti içinde payı yüksek olan 25 ürünü çok sıkı izlemeye aldık. Bunların tohumdan çatala kadar olan süreçte ekimi, dikimi, hasatı, rekolte tahminleri, ilerideki fiyatlarının ne olabileceği, zincirde nerede kayıplar var, ithalatla ilgili bir düzenleme gerekiyor mu kısmında çok sıkı bir takibe başladık. Ticaret Bakanlığı ile çok koordineli şekilde çalışıyoruz.

İHRACATA KISITLAMA: Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var. Diyelim ki patateste rekolte düşük çıkacak. Ne yapılması gerekiyor? Üretim planlamasından tutun arz talep dengelenmesine kadar çalışılacak. Eğer ihracatın kısıtlanması gerekiyorsa o zaman arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı’na, ‘ihracatını durduralım, en azından teşvik vermeyelim’ diyecek.

ÜRETİM PLANLANACAK: Temmuzdaki hava sıcaklığı, eylüldeki yağış, kasımdaki don, marttaki patatesin fiyatını yüzde 95 oranında belirliyor. Eğer ileriye dönük bazı fiyatları biliyor olursak, çiftçimiz de çok rahat bunun ekimini yapar diyebiliriz. Bunun fiyatı bu olacak. Gerekirse Tarsim ile destekleyerek ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesini sağlayabiliriz.

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Yorumlar 10
  • Misafir 4 dakika önce
    herseyi ithal edelum. üretum lazum degul sayin bakanum
  • Misafir 8 dakika önce
    ithal ete benzemesin
  • Misafir 18 dakika önce
    Unmu ithal edeceğiz :flushed:
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