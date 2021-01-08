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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bilginin, makinenin, teknolojinin, dijitalin tarımda daha verimli kullanılması için 60 araştırma enstitümüzle, 248 laboratuvarımızla, 210 bin dekar arazimizde yoğun mesai harcıyoruz. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz." dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı" etkinliğine katılan Pakdemirli, ülkeler arası mücadelenin su ve gıda gibi temel besin kaynaklarına göre yeniden şekillendiğini, bunun da ziraat fakültelerinin önemini bir kat daha artırdığını ifade etti.

Geçen mayısta, tarım eğitimi adına çok önemli bir platform kurduklarını anımsatan Pakdemirli, "Tarım-Orman Akademisi" ile dijital eğitim sisteminin çiftçilere, araştırmacılara ve tüm ilgililere açıldığını aktardı.

Akademide bugüne kadar 70'ten fazla akademisyen ve uzmanın ders verdiğini dile getiren Pakdemirli, "Samimiyetle söylüyorum, uzman kadromuzca hazırlanan onlarca video, interaktif dersler ve binlerce kitabın bulunduğu Dijital Tarım Kütüphanemizle birlikte Tarım-Orman Akademisi, tam anlamıyla bir bilgi hazinesi. Tabi siz değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla, daha güzel ve faydalı bir akademi olacağına inanıyor, bu vesileyle, desteklerinizi de bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"TARIMA YAPILAN YATIRIM BÜTÜN SEKTÖRLERE YAPILMIŞTIR"

Tarım konusunda diğer sektörlere de kaynak yaratacak bir politika benimsediklerini vurgulayan Pakdemirli, projeleri de üretici, devlet, üniversite ve özel sektör iş birliği ile yürütmeye özen gösterdiklerine işaret etti.

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bilginin, makinenin, teknolojinin, dijitalin tarımda daha verimli kullanılması için 60 araştırma enstitümüzle, 248 laboratuvarımızla, 210 bin dekar arazimizde yoğun mesai harcıyoruz. Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz. 2 bini akademik seviyede olmak üzere toplam 6 bin 336 personelle ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyoruz.

Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en büyük geofit, yani yumrulu ve soğanlı bitkiler koleksiyonu bizim ülkemizde. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, Türkiye'nin katkısıyla devam ediyor. Dünyanın ilk çekirdeksiz limonunu da yine biz ürettik. Dünyanın sayılı büyük narenciye koleksiyonlarından biri bizim ülkemizde. İşte bu saymakla bitmeyecek Ar-Ge çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı fırsatlar, kazandırdığı hareketlilik ve ivmeyle, daha da ileriye götürüyoruz."

GENÇ ÇİFTÇİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Yüzlerce yeniliği, çok sayıda teknolojiyi çiftçilerle buluşturduklarını ve ülke tarımına kazandırdıklarını hatırlatan Pakdemirli, Türkiye'nin ilk elektrikli ve yerli traktörünü seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Yine son 2,5 yılda 126 tarla bitkisi, 27 meyve, 11 sebze ve 3 üzüm çeşidi geliştirdiklerini hatırlatan Pakdemirli, "Bu dönemde 8 süt bitkisi, 14 yem bitkisi ve 10 tıbbi aromatik bitki çeşidini üretime kazandırdık. 4 yeni hayvan ırkı, 2 yeni arı ırkı geliştirdik. 5 yeni makine ekipmanını daha ülkemize kazandırdık. Mobil küçükbaş süt sağım makinesi, güneş enerjili mobil sulama makinesi bunlardan bazıları." diye konuştu.

Çiftçi nüfusunun gençleşmesi ve gençlerin dikkatini bu sektörlere çekmek için pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Pakdemirli, bu kapsamda "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine toplam 1,4 milyar lira hibe desteği sağladıklarını belirtti.

IPARD I programı kapsamında hayvancılık sektöründe 948, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 2 bin 617 gencin hibe desteği aldığını anımsatan Pakdemirli, IPARD II programında ise başvuruda bulunan genç çiftçi sayısının 12 bin 741 olduğunu söyledi.

"KÖTÜYE GİDEN TEK BİR GÖSTERGE YOK"

Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Geçen yıllara göre yüzde 30 daha az yağış almış olmamıza rağmen Türkiye’deki bitkisel üretim yüzde 8 arttı. Bunların hepsi kapsamlı, iyi çalışmalar, doğru yönlendirmeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde desteklerin artması, çiftçimizin tekrar tohumla buluşması, yetiştiricimizin sayesinde olmuştur. Şu anda Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında üretimde, ormanı da dahil edelim bu işin içine, kötüye doğru giden tek bir gösterge yok ama geçmişteki başarının da geleceğin garantisi olmadığının son derece farkındayız. Bundan sonra da çıtanın çok daha yukarıda olduğunu, beklenecek başarıların da zor olduğunu, bunların akademisyenlerle sağlanacağının farkındayız. Çükü Türkiye'nin tarımsal altyapısı sağlam."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum'un birer konuşma yaptığı programın ardından Bakan Pakdemirli, üniversitenin lojmanlar bölgesinde fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Bakan Pakdemirli, gazetecilere, Ege Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde 14 bin ağacın dikildiğini söyledi.

Ege Üniversitesi yerleşkesinde yeşil alanların korunarak artmasının önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye dünyada yeşil miktarını artıran dördüncü en büyük ülke. Yani en çok yeşilini artıran dördüncü ülke. Bu anlamda da biz tabi ki hem ülkemizin hem İzmir'in hem de Ege Üniversitesinin daha yeşil olması için ortak çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.