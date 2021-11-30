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Bakan Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 8 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3,20 lira olan soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış litre fiyatının (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 lira olarak belirlenmesini değerlendirdi.

Çiğ süt tavsiye fiyatının artırılmasını üreticileri memnun eden bir karar olarak gördüğüne işaret eden Pakdemirli, "Son dönemde artan maliyetlerden dolayı süt fiyatlarının güncellemesi gerekiyordu. Üreticilerimizin sürdürülebilir bir şekilde üretimde kalması son derece önemli." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Bakanlık olarak üreticileri sürekli desteklediklerine dikkati çekerek, "Yeri geliyor 20 kuruş, yeri geliyor 30 kuruş, yeri geliyor 40 kuruş olarak, son 3 yıldır üreticilerimizin maliyetlerini bir nebze de olsun desteklemek gayesiyle bu destekleri veriyoruz. 2021 yılı için süt üreticilerimize 2,4 milyar lira destek ödemesi yaptık. Bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu destek miktarının ne kadar olacağını Gıda Komitesinde ilgili kurumlarımızla karar veriyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süt fiyatlarında asıl yetkilinin USK olduğunun altını çizen Pakdemirli, ilerleyen dönemlerde maliyetler çerçevesinde değerlendirmelerin yapılacağını anlattı.

"DEVLETİN ETTEN, SÜTTEN TAMAMEN ELİNİ ÇEKMESİNİ BEKLEMEMEK GEREKİYOR"

Pakdemirli, üretici ve tüketici odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz sürdürebilir bir şekilde üretmek zorundalar, bunun altında kar etmedikleri bir durumu sürekli olarak götürmelerine imkan yok. Üreticilerimiz sürdürülebilir bir şekilde üretecekler, tüketicilerimiz de doğru kalitedeki ürünü doğru fiyatla satın almak durumunda. Bu dengeyi de koruyacak bir mekanizma içerisinde olmamız gerekiyor. O yüzden devletin etten, sütten tamamen elini çekmesini beklememek gerekiyor. Biz özellikle hem üretici tarafımızı hem tüketici tarafımızı çok ciddi şekilde izliyoruz. Buralarda zincirde kırılmalar olduğu zaman biz de müdahale ediyoruz."

Süt ihracatına da değinen Pakdemirli, bu yıl süt tozu ihracatının geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak 120 milyon dolar seviyesine ulaştığını vurguladı. Pakdemirli, sütün paketli ürünler olarak ihraç edilmesinin ülke ekonomisine daha çok faydası olduğunu ve bu alanda ihracatı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.