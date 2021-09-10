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Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim değişikliğinin etkisi altında olan ülkemizde suyun kıymetini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu kapsamda 6 aydır tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli: Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız
AA

Bakan Pakdemirli, cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın, başta tarımsal faaliyetler olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik alanlarda olumsuz etkisinin hissedilmeye başladığını söyledi. Bu nedenle suyun kıymetinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Pakdemirli, "Suyun amaca yönelik doğru ve verimli kullanımı konusunda toplumsal farkındalığın artması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri en önemli stratejilerimizden biridir. Bu kapsamda 6 aydır tüm paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Su Şurası çalışmalarını tamamlayıp hızla aksiyon alacağız. Su Şurası kapsamında 11 ayrı çalışma grubunda toplam bin 631 katılımcı fikir ve önerilerini sundu. Su Şurası kapsamında, suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Aynı zamanda suyun sanayide ve belediyelerde etkin kullanımı ve yönetimi için çerçeve çizeceğiz. Su Şurası, suyun tek elden yönetimini hedefleyen önemli bir platformdur. Tek elden yönetim hedefine ulaşmak için çıkartılması planlanan su yasasının temeli, tüm paydaşların ortak aklıyla oluşturulacak. Çalışma grupları mayıs-ağustos ayları arasında faaliyetlerini tamamladı. Ekim ayı içerisinde 1'inci Su Şurası toplantısını düzenleyip akabinde şura sonuçlarını kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, 1'inci Su Şurası kararlarının gerçekleşmesi için 'Su Kanunu'nu da eş zamanlı ihtiyaca göre hazırladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğimiz sonuç bildirgesiyle birlikte 'Su Kanunu'nu da TBMM´ye sunmak istiyoruz. Bu kanunla birlikte suyun tek elden yönetimi ve koordinasyonu sağlanacak. Tarım, sanayi ve evsel su tüketimlerine düzenlemeler getireceğiz. Böylece iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi faktörlerin etkilerini en az şekilde hissedeceğiz" dedi.

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