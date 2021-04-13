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Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz. Yarın başvurular için son gün. Çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

BAŞVURU İÇİN HERHANGİ BİR BÖLÜM SINIRLAMASI BULUNMUYOR

Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden yarın saat 23.59’a kadar gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, “Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler” dedi.