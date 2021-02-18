Bakan Selçuk: İşgücü piyasasının canlanması için işçilerimiz ve işverenlerimizle daha fazla bir araya geleceği

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Bu yıl İŞKUR aracılığıyla 450 bin farklı işyerini ziyaret etmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, “İş ve meslek danışmanlarımız burada istihdamın artırılması konusunda vermiş olduğumuz teşvikleri ve hizmetlerimizi işyerlerine aktaracak” dedi.

Bakan Selçuk, nitelikli işgücüne ulaşmak için ihtiyaçlarını belirlemek üzere iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin bu yıl daha etkin bir şekilde verileceğini bildirdi.

"2.2 MİLYON KİŞİYE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI"



Bakan Selçuk, iş arayan vatandaşlara da danışmanlık hizmeti verildiğini anımsatarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl 1.9 milyonu aşkın vatandaşımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduk. Kadınlar, gençler, engelliler ve özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm iş arayanları işgücü piyasasına kazandırmaya devam edeceğiz. İş ve meslek danışmanlığı hizmetimizi daha etkin bir şekilde kullanacağız. Bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyon kişinin bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, öğrencilerimizin meslek seçimi ve kariyer planlamalarına destek olacağız. İş arama süreçlerinde yardımcı olacağız.”

"İSTİHDAM FUARLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Diğer yandan, işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek, nitelikli işgücü ihtiyacını ortadan kaldırmak için istihdam fuarlarına ağırlık vereceklerini belirten Bakan Selçuk, “Koronavirüs ile mücadelemizde vaka sayılarımızın minimuma inmesi halinde istihdam için çok önemsediğimiz fuarlarımızı açacağız. Ayrıca, şimdiye kadar dört kez düzenlediğimiz sanal fuarlarımızın sayısını arttırarak mekandan bağımsız bir şekilde dijital ortamda iş arayan vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki işverenlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.