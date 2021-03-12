Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikSON DAKİKA: Kamu personel alımları değişiyor! Kamu personel alım ilanları nasıl olacak? Bakan açıkladı
ABONE OL

Bakan Selçuk: Kamu personel alımları tek bir sistemden gerçekleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. Selçuk, "Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz" dedi

SON DAKİKA: Kamu personel alımları değişiyor! Kamu personel alım ilanları nasıl olacak? Bakan açıkladı
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. Selçuk, “Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz” dedi.

EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını bildiren Bakan Selçuk, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da belirterek, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını söyledi.

Hali hazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: “EKİP 2021 Yılı Yatırım Programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız.”

"E-DEVLET İLE ENTEGRASYONU SAĞLANACAK"

EKİP’i ayrıca e-devlet ile entegre edeceklerinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.

"PERSONEL ALIMI DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ OLACAK"

Daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı sürecinin de başlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Kamu personel alımlarında teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde istifade ettiklerini aktaran Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Personel alımlarını daha disiplinli, anlaşılır ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Bu projemiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan hareketle tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza da katkı sağlamasını öngörüyoruz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Bütçeden SGK'ya 249 milyar TL kaynak aktarıldı
SOSYAL GÜVENLİKSGK 2020'de 67.5 milyar TL açık verdi
Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı: 2021 Ziraat Bankası 230 KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları
SOSYAL GÜVENLİKZiraat Bankası 230 memur alımı yapacak!
Bakan Selçuk: Engellilerimize yaşamı kolaylaştırıyoruz
SOSYAL GÜVENLİKEngelli hibe başvurularında yeni dönem
Son dakika: Sırada ILO'nun Evde Çalışma (Uzaktan çalışma) sözleşmesi var
SOSYAL GÜVENLİKYönetmelik tamam sıra sözleşmede
Kısa çalışmadaki işçiler dikkat! Son dakika: “Maaş tamamlama” ödemesine vergi
SOSYAL GÜVENLİKO ödemeler için vergi kesilecek
SGK Prim borcu yapılandırma 2021: SGK Pirim borcu yapılandırma ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor?
SOSYAL GÜVENLİKSGK Pirim borcu yapılandırma ilk taksit ödemeleri
SON 3 HAFTA| Son dakika: GSS borcundan kurtulmak için mart sonuna kadar gelir testi
SOSYAL GÜVENLİKO borçtan kurtulmak için son 3 hafta
Kocaeli Üniversitesi personel alımı yapacak! Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİKKocaeli Üniversitesi personel alımı yapacak!
Emekliler bayram ikramiyesinin artırılmasını istediler
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk'tan SON DAKİKA açıklama geldi
SOSYAL GÜVENLİKBakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak