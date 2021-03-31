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HaberlerSosyal GüvenlikİşçiBakan Selçuk: Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz
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'Mart ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan’da hesapta'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu

Bakan Selçuk: Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan’da hesaplara yatırıyoruz
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Mart ayına ilişkin ödemelerinin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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