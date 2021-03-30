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Bakan Selçuk: SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğumuzun sayısı 70 bine yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koruyucu ailede bakılan kız çocuğu sayısının 4.277’e çıktığını belirterek, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ile ailesi yanında desteklenen kız çocuğu sayısının ise 70 bine yaklaştığını söyledi

Bakan Selçuk: SED ile aile yanında desteklenen kız çocuğumuzun sayısı 70 bine yaklaştı
HABERTURK.COM

Koruma altındaki çocukları öncelikle aile yanında desteklemeyi tercih ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, “SED adını verdiğimiz hizmet de çocuklarımızı aile yanında desteklemeye yöneliktir. Bugün SED ile kendi aileleri yanında 134 bini aşkın çocuğumuzu destekliyoruz. Bu hizmetimizden faydalanan yaklaşık 70 bin kız çocuğumuz var” dedi.

Selçuk, kuruluş bakımında bulunan kız çocuğu sayısının yaklaşık 6.500’e, koruyucu ailede bakılan kız çocuğu sayısının da yaklaşık 4.300’e çıktığını belirtti.

Bakanlık olarak, her zaman kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkaracak projelere ve faaliyetlere de öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Şartlı Eğitim Yardımları, kız yurtlarının yapımı ve farkındalık çalışmalarıyla kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağladık. Hükümet olarak uyguladığımız politikalar ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen ‘Haydi Kızlar Okula’ gibi projelerle kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında büyük başarı elde ettik” diye konuştu.

KADIN OKURYAZARLIK ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELDİ

2000 yılında 6 yaş ve üzeri nüfus içinde kadın okur-yazarlık oranının yüzde 80,5 iken; 2018 yılında yüzde 95’e yükseldiğini vurgulayan Selçuk, “Okul öncesi eğitim oranı hızlı bir artış eğilimde. 2009-2010 eğitim yılında okul öncesi eğitimde kız çocukları için okullaşma oranı yüzde 31 iken, 2019-2020’de bu oran 3-5 yaş grubu kız çocuklarımızda yüzde 41; 4-5 yaş grubunda yüzde 52; 5 yaş grubunda ise yüzde 70’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

İLKOKUL DÜZEYİNDE KIZ ÇOCUKLARI İÇİN NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 93'Ü AŞTI

2002-2003 öğretim yılında kız çocuklarının ilköğretimde okullaşma oranının yüzde 87,34 olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “2019-2020 öğretim yılı itibarıyla ilkokul düzeyinde kız çocukları için net okullaşma oranı yüzde 93’ü; ortaokul düzeyinde ise yüzde 96’yı aştı. Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı 2019-2020 öğretim yılında yüzde 85’e yükseldi” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMLİ BİR ANNE, DAHA SAĞLIKLI NESİLLERE GİDEN YOLDA EN ÖNEMLİ UNSUR"

Selçuk, 2019- 2020 öğretim yılında kız çocuklarının yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 46’ya yükseldiğinin alnı çizerek, eğitimli bir kadının, annenin daha sağlıklı nesillere giden yolda en önemli unsur olduğunu kaydetti.

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