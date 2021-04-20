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Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporları olan vatandaşların evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin KOVID-19 tedbirleri kapsamında uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacak" dedi

Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli sayılacak
HABERTURK.COM

Bakan Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlanan engellilerimizin süreli engelli sağlık kurulu raporlarını rapor geçerlilik süresi bittikçe yenilemeleri gerekiyor. Ancak artan KOVID-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle engellilerimize sunduğumuz hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için süresi 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan vatandaşlar, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarını 1 Eylül 2021 tarihine kadar alabilmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Selçuk, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için Eylül ayına kadar raporlarını yenilemeleri gerekliliğinin altını çizdi.

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