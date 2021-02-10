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Bakan Selçuk: Yarım Çalışma Ödeneğiyle 31 bini aşkın kadın işçimizin hayatına dokunduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yarım Çalışma Ödeneğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, “2016 yılından bugüne kadar Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84,1 milyon lira ödeme yaptık” dedi

Bakan Selçuk: Yarım Çalışma Ödeneğiyle 31 bini aşkın kadın işçimizin hayatına dokunduk
HABERTURK.COM

Doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneğiyle, kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını aktaran Bakan Selçuk, “Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

Ödenekten yararlanma koşullarından da bahseden Selçuk, kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerektiğini söyledi.

“YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN GÜNLÜK MİKTARI ASGARİ ÜCRETİN BRÜT TUTARI KADAR"

Yarım Çalışma Ödeneği ile yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının kısmen de olsa telafi edilmesi ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Ödeneğinin günlük miktarının günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olduğunu ifade etti.

Yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına dikkat çeken Selçuk, “Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi hâlinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumundadır” dedi.

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