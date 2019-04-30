Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle ulaştırma ve taşımacılık alanında yapılan görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMALAR YAPTIK"



Türkiye ile İran'ın çok önemli iki dost ülke olduğunu ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirten Turhan, bu ilişkileri daha ileriye götürme adına Türkiye-İran 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Turhan, İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlanan konularla ilgili şunları söyledi:

"Ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi, karayolu taşımacılığındaki sorunların çözülmesi, demiryolu taşımacılığının iyileştirilmesi konusunda mutabakat sağladık. Sadece Türkiye ve İran arasında değil, iki ülkenin üçüncü ülkelere mal sevkıyatında yaşadığı sorunların ortadan kaldırılmasıyla ilgili çok önemli görüşmeler ve anlaşmalar yaptık."

"Taşımacılık konusunda Türkiye ve İran birbirinin ortağı olacak"

İki ülkede nakliyecilik yapacak firmaların taşımacılık esnasında hem gümrük kapılarında hem de yollarda yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözme konusunda önemli mesafeler aldıklarını kaydeden Turhan, "Limanlarımızın ticaretimizde kullanılması, ulaşım modlarının ve kombine taşımacılığının yapılması konusunda önemli kararlar aldık. Taşımacılık konusunda Türkiye ve İran artık birbirinin ortağı olacak." diye konuştu.

"YENİ HAVALİMANI SAYESİNDE BAŞKA ÜLKELERE SWOT VERME ŞANSINI YAKALADIK"



Havayolu ulaşımında İran ile daha fazla insanın taşınması ve daha fazla uçak seferlerinin yapılması konusunda da mutabakat sağlandığını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Aktarma seferleriyle ilgili olarak da birçok ülke swot talebinde bulunuyor ancak alamıyordu. Özellikle İstanbul'da yaptığımız ve faaliyete geçen yeni havalimanının yüksek kapasitesi sayesinde başka ülkelere swot verme şansını yakaladık. İran'ın hem İstanbul üzerinden hem de diğer şehirlerimize yapacağı taşımacılık alanında ilave seferlerin yapılması konusunda da mutabakat sağlanmıştır."

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının iki ülke ilişkilerine etkisine de değinen Turhan, "Yaptırımların İran ile ilişkilerimizi değiştireceğini düşünmüyoruz. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan her iki ülke halkının ticaretinin ve onların doğuştan var olan haklarının kullanımının sürdürülmesinden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.



