Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz."



Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları



- Bizim tüm gayretimiz çocuklarımıza, gençlerimize girişimci olmayı hayal ettirecek ortamı hazırlamak



- Türkiye girişimciliğin desteklenmesi konusunda her geçen gün önemli mesafeler katetmektedir



- Sağlıklı büyümenin formülünün teknoloji, nitelikli insan gücü, üretim ve ihracat olduğunu da görüyoruz



Sürecek...