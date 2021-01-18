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HaberlerEnerji
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Bakan Varank: Akkuyu'da ilk regülatör 2023'te devrede

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak. Tabii ki buralarda kendi kabiliyetlerimizi ve teknolojilerimizi devreye alabilmemiz için ilk nükleer santral projesi bize önemli kazanımlar sağlıyor. Bunları da değerlendirerek Türkiye'yi, nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

Bakan Varank: Akkuyu'da ilk regülatör 2023'te devrede
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak." dedi.

Bakan Varank, Çukurova programının ilk durağı olan Adana'da, Vali Süleyman Elban ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, EMBA Elektrik Üretim AŞ'nin Adana Özel Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Rönesans Holding'in hayata geçireceği, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Polipropilen Üretim Tesisinin yerini inceleyen Varank, Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Varank, EMBA Elektrik Üretim AŞ'nin Adana Özel Endüstri Bölgesi'ndeki ziyaretinde şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mete Bülgün'den termik elektrik santrali yatırımında gelinen son durum konusunda görüştü.

Bakan Varank, ikinci durağı olan Mersin'de, Vali Ali İhsan Su ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaları inceledi.

"BURADA KAZANDIĞINIZ KABİLİYETLER SİZİN SANAYİNİZE ÇAĞ ATLATABİLİR"

Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, daha sonra da gazetecilere açıklama yaptı.

Varank, inşaat alanına, nükleer güç santrali için lisansın aslında 1976'da verildiğine dikkati çekerek, "O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacağını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu santralin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında yerlileşme konusu geliyor. Biz burada sadece bir santral inşa edilmesiyle değil, inşa edilen santralle Türk sanayisi neler kazanır, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değeri nasıl artırabiliriz onunla ilgili de sıkı bir çalışma yapıyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in olağanüstü bir hassasiyeti var. Bugün de arkadaşlarla bunu değerlendirdik. Buradaki kabiliyetleri kazanacak yerli tedarikçileri, Rosatom başka projelerinde değerlendirebilir mi, burada kabiliyet kazanan firmalarımız hem buraya tedarikçi olup hem dünyaya mal satabilir mi, buradaki iş gücünün eğitimiyle nasıl kendi iş gücümüzü nükleer konusunda ileri noktalara götürebiliriz? bunların bütün değerlendirmelerini yaptık."

Varank, "Nükleer enerji çok önemli ve hassas. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi nükleer teknolojilerin, sanayinin alt alanlarıyla gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde eğer gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ, NÜKLEER TEKNOLOJİLERDE DE ÜRETEN ÜLKE HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Varank, Akkuyu NGS'de etkileyici ve devasa bir inşaatı gezdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak. Biliyorsunuz Türkiye'nin önümüzdeki dönemlere dönük yeni nükleer santral projeleri var, bunları değerlendiriyor. Tabii ki buralarda kendi kabiliyetlerimizi ve teknolojilerimizi devreye alabilmemiz için ilk nükleer santral projesi bize önemli kazanımlar sağlıyor. Bunları da değerlendirerek Türkiye'yi, nükleer teknolojilerde de üreten bir ülke haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ADANA'DAKİ YATIRIMLAR

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki incelemeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, Ceyhan'ın, Türkiye'nin enerji ve petrokimya açısından önemli bir bölgesi olduğunu söyledi.

Varank, buradaki önemli yatırımlara dikkati çekerek şöyle dedi:

"Burada, daha önce ilan ettiğimiz Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde bir ziyaret gerçekleştirdik, alanda incelemelerde bulunduk. Biliyorsunuz bir firmamız orada Türkiye'nin ilk polipropilen tesisisin inşaatına başlayacak. Tabii pandemiden dolayı biraz gecikme var. Firmamızla orada bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye'nin ilk polipropilen tesisinin temelini bu sene içinde atmak istiyoruz. Firmamıza biraz baskı da yaptık. Tabii pandemi koşullarında uluslararası iş birliklerini sürdürmek biraz zor olabiliyor. Bunun yanında Ceyhan Endrüstri Bölgesi'nin etrafında özellikle petrokimya sanayisine dönük yeni organize sanayi bölgeleri ilan ettik. Önümüzdeki dönemde de ilan edeceğimiz alanlar var, bunları da ziyaret ettik. Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık."

Ceyhan'da önemli bir santralin de inşa edildiğini dile getiren Varank, "Türkiye'nin en büyük elektrik santrallerinden birisi EMBA tarafından orada inşa ediliyor. Burası, Çin hükümetinin aslında Türkiye'deki ilk ve en büyük doğrudan yatırımlarından biri. 1320 megavatlık bir santral inşaatı var, onun da denetlemelerini yaptık. İnşallah o da bu sene sonuna kadar artık üretime geçmek istiyor." dedi.

Varank, yatırımları ve projeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Ceyhan, Mersin ve Hatay bölgesi diyebileceğimiz bu bölgeler, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde özellikle cari açık verdiği alanlarda, ülkeye önemli kazanımların getirileceği yatırımların yapılacağı bölgeler olacak. Biliyorsunuz petrokimya alanında Türkiye 15 milyar dolara yakın cari açık veriyor. Sadece polipropilende Türkiye'nin verdiği cari açık 1,5-2 milyar doları buluyor. Biz özellikle bu devasa yatırımların bu dönemde önünü açtık. Şimdi artık temellerin atılma zamanları geliyor. Biz de projeleri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz."

Ziyaretin ardından Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Аleksei Frolov, Bakan Varank'a günün anısına hediye takdim etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a programlarda Adana Valisi Elban ve Mersin Valisi Su'nun yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Savaş Ülger eşlik etti.

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