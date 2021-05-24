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Bakan Yanık: 2.7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2.7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık: 2.7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız
İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2 BİN 30 İHTİYAÇ SAHİBİNE 3.3 MİLYON TL YARDIM

Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanık, Kronik Hastalık Yardım Ödemelerinin 25 Mayıs 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

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