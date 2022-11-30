Bakan Yanık'tan Düzce açıklaması

Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklamada, "Düzce'de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. İlk etapta hane zararı tespit edilen hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 Milyon TL kaynak aktardık" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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