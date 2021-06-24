Bakan Yanık, “E-devlet üzerinden başvuru yapmış 108 bin haneye daha 1.000’er liralık nakdi destek verdik”

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Salgın Destek Programı kapsamında nakdi yardım başvurularını e-Devlet üzerinden almaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacaklarını bildirdi.

COVID-19 olumsuz etkilerini en aza indirmek için ihtiyaç sahibi haneleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Yanık, “En son 108.262 hanemize daha 1.000’er liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece e-Devlet üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Sosyal Destek Programı’nda şimdiye kadar 2,2 milyondan fazla hanemize toplamda 2,2 milyar lirayı aşkın nakdi yardımda bulunduk” dedi.

"7 MİLYON HANEYE SOSYAL YARDIM ULAŞTIRILDI"

Bakan Yanık, ayrıca Salgın Sosyal Destek Programının üç fazı ve Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası ile yapılan yardımlarla 7 milyon farklı haneye sosyal yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

“Salgının ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Sosyal Koruma Kalkanı şemsiyesi altına aldık” diyen Bakan Yanık, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yoğun bir çalışma programı oluşturduk. Böylece çeşitli desteklerle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık” diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuruları esnasında belirttikleri banka hesaplarına yatırıldığını belirten Bakan Yanık şunları söyledi: “Banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT aracılığıyla yardım ödemelerini ulaştırıyoruz.”