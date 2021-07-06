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Bakan Yanık: Kurban Bayramı öncesinde sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı

Bakan Yanık: Kurban Bayramı öncesinde sosyal yardımlara 183 milyon TL kaynak aktardık
HABERTURK.COM

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yaptıklarını söyleyen Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 183 milyon TL aktardık” dedi.

Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesinde ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Bakan Yanık, “Aktardığımız 183 milyon TL’nin ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1.003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için, ihtiyaç sahibi hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini söyledi.

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