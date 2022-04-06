Bakanlar Togg'un direksiyonuna geçti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti.

Bakanlar Varank ve Nebati, burada Togg yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Süleyman Yazıcı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Aksu, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, BMC Üst Yöneticisi ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Cem Köksal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, Anadolu Grubu Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Hurşit Zorlu, Zorlu Holding Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Ömer Yüngül ile Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş katıldı.

TEST PİSTİ 3 AYDA TAMAMLANDI

Daha sonra Varank ve Nebati ile beraberindekiler Togg Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde 1491 personelin çalıştığı Togg'un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi.

Togg Gemlik Tesisi’nde 1.6 kilometrelik test pistinin de tamamlandığı açıklandı. ‘Yüksek hız pisti’, ‘bozuk yol pisti’, ‘özel manevra alanı’ gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototiplerinin test edileceği kaydedildi. Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edileceği pistin yapımının 3 aylık sürede tamamlandığı açıklandı.

İncelemelerin ardından iki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti.

İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu" ifadelerini kullandı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı.

Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor" esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah" oldu.

ÖĞRENCİLERE TOGG SÜRPRİZİ

Daha sonra Bakan Varank da Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu.

Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye'den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, baştan sona Türkiye'den çıkmış olması çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak" diye konuştu.

Varank sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞEN ENDÜSTRİYE CEVABI'

Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü belirten Varank, "Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg ile Türkiye'deki özellikle tedarikçileri yan sanayiyi bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici" diye konuştu.

2023'TE YOLLARA ÇIKACAK

Togg'un toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik Tesisi’nde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022’de tamamlanacak. Yüzde 86’sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu yapılan boya tesisinin ise yüzde 92’si tamamlandı. Montaj tesisinin de yüzde 84’ü bittiği belirtildi.

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.

Ardından C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.