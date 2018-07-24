Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, göreve başladığı tarihten itibaren Bakanlık çalışmaları kapsamında bir dizi toplantı gerçekleştirdi.
Bu kapsamda bakanlığın yapı denetim çalışmalarını da inceleyen Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerin gerçekleştirilme aşamasında ve sonrasında uygulanacak denetimlerin önemli olduğunu vurguladı.
Her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetimi gerçekleştirilen yapı denetim firmalarından mevzuata aykırı hareket edenler, denetçiler ile faaliyeti durdurma ve iptal edilen belge sayılarının kamuoyuyla paylaşıldığına dikkati çeken Kurum, 2018'in ilk 6 ayına ait rakamlara ilişkin bilgi verdi.
Kurum, "Bakanlığımız kontrolündeki yapı denetim kuruluşları tarafından bugün itibarıyla 779 milyon 682 bin metrekare alana tekabül eden inşaatların denetimi gerçekleştirildi. Denetimleri yapan bin 667 yapı denetim kuruluşu içerisinden Bakanlığımızca aykırılık tespit edilenlere, 147'si faaliyet durdurma, 34'ü belge iptali olmak üzere Temmuz ayına kadar toplam 2 milyon 148 bin 240 lira cezai işlem uygulandı." diye konuştu.
665 YENİ DENETÇİYE BELGE VERİLDİ
Yeni 665 denetçiye de yapı denetim belgesi verildiğini açıklayan Kurum, "Ancak buna karşın kriterlere uymadığı gerekçesiyle 97 denetçinin belgesi de iptal edildi." dedi.
Denetimlerin, vatandaşların sahip olduğu konutların güvenilirliği açısından oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, önümüzdeki dönemlerde de denetimlerin titizlikle devam edeceğini dile getirdi.
Kurum, "Hedefimiz vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, güvenli konutlara ulaştırmak. Bu kapsamda yapı denetim uygulamalarıyla ülkemizin yapı stokunu daha kaliteli hale getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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