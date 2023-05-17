Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Gıda Baklava Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Baklava Dolapta Kaç Gün Dayanır?
ABONE OL

Baklava bozulur mu, nasıl saklanmalı? Baklava dolapta kaç gün dayanır?

Bayramların gözbebeği tatlılarından baklava, tadıyla büyük küçük herkesin vazgeçilmez tatlılarından biridir. Topkapı Sarayı’na uzanan köklü tarihiyle dünya çapında lezzetiyle nam salmıştır. Hazır olarak tüketilebildiği gibi evde de baklava yapılabilir. İşte, detaylar.

Baklava Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Baklava Dolapta Kaç Gün Dayanır?
HABERTURK.COM

Baklavanın pişirme aşamaları kadar muhafaza koşulları da merak edilen sorulardan biridir. Baklava iyi koşullarda saklanmazsa bir süre sonra şekerlenip lezzetini kaybedebilir. Baklava bozulur mu? Baklava oda sıcaklığında ve dolapta kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Baklava nasıl saklanmalıdır? İşte, baklavanın ayrıntılı saklama koşulları.

Baklava Bozulur Mu?

En çok rağbet gören tatlılardan biri olan baklava hakkında merak edilen soruların başında bozulup bozulmadığı gelmektedir. Baklavanın mutlaka uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerekir. Buzdolabı baklava için uygun bir muhafaza yeri değildir. Çünkü hali hazırda şerbetli olan baklavayı daha fazla şerbetlenmesini sağlayacak ve tadını bozacaktır. Kendine has tadını kaybetmesine sebep olabilir. Çok gerekli olmadıkça buzdolabında tutulmasını tavsiye etmiyoruz. Baklava oda sıcaklığında 5 gün kadar bozulmadan kalabilir. Baklavayı tuttuğunuz ortam mutlaka serin ve kuru olmalıdır. Buzdolabında ise 2-3 gün kadar saklanabilir.

Baklava Kaç Gün Dayanır?

Baklavanın muhafaza edildiği ortam çok önemlidir. Sıcak bir odada baklava bozulmaya başlayacaktır. Bu sebeple güneş ışığı görmeyen bir yerde olduğuna emin olmalısınız. Nemli olmayan, kuru bir ortamda baklava 5 güne kadar tazeliğini korumaktadır. Baklavanın çıtırlığını ve kıvamını koruması için 5 gün yeterli bir süredir. 5 günden sonra baklava bayatlamaya yüz tutacaktır. Buzdolabında ise 2-3 gün kadar saklanabilir.

Baklava Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Buzdolabı besinleri saklama konusunda en uygun alternatiftir. Besinlerin tazeliğinin günlerce korunmasını sağlar. Aynı şeyi ne yazık ki baklava için söyleyemeyiz. Baklavalar şerbetli yapısından dolayı buzdolabında uzun süre saklanmamalıdır. Buzdolabında baklava 2-3 gün kadar tazeliğini koruyabilmektedir.

Baklava Kaç Gün Bekler?

Bekleme koşulları buzdolabı ve oda sıcaklığına göre farklılık gösterir. Oda sıcaklığında baklava 5 güne kadar bekleyebilir. Buzdolabında ise 3 güne kadar muhafaza edilebilir. Saklama süresi arttıkça baklavanın lezzeti azalacaktır.

Baklava Kaç Günde Bozulur?

Baklava dolapta 3 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Oda sıcaklığında ise bu süreç 5 güne kadar çıkmaktadır. Baklanın bozulduğunu tadından ve renginden anlayabilirsiniz.

Baklava Nasıl Saklanmalı?

Pişirme koşulları kadar saklama koşulları da baklava için önem taşır. Baklava mutlaka serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Sıcak ortamlar baklavanın şekerlenmesini hızlandırmaktadır. Aynı şekilde çok soğuk ortamlar da baklavanın saklanması bakımından iyi bir seçenek değildir. Baklava oda sıcaklığında, hava almayacak şekilde 5 gün muhafaza edilebilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Açılmış Süt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Açılmış Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
KISAYOL Açılmış süt bozulur mu, nasıl saklanmalı?
Z ile Başlayan Kız İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Z ile başlayan kız isimleri
Z ile Başlayan Erkek İsimleri: Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Z ile başlayan erkek isimleri
Y ile Başlayan Kız İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Y ile başlayan kız isimleri
Y ile Başlayan Erkek İsimleri: Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Y ile başlayan erkek isimleri
V ile Başlayan Kız İsimleri: V Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL V ile başlayan kız isimleri
V ile Başlayan Erkek İsimleri: V Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL V ile başlayan erkek isimleri
Ü ile Başlayan Kız İsimleri: Ü Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ü ile başlayan kız isimleri
Ü ile Başlayan Erkek İsimleri: Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ü ile başlayan erkek isimleri
U ile Başlayan Kız İsimleri: U Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL U ile başlayan kız isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.