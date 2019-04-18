Balıkçılar hamsi ve istavritte umduğunu bulamadı

Özkaya, yaptığı açıklamada, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1 Eylül 2018'de başlayan av sezonunun, 15 Nisan 2019'da sona erdiğini anımsattı.

Balıkçıların av sezonu boyunca evlerine ekmek götürebilmek için çalıştıklarını belirten Özkaya, "Bu sezon bazı türlerin avcılığında azalma oldu. Balıkçıların çok umutlu olduğu hamsi, sezonda yasal boyuna ulaşmış fakat gelişememiştir. Aynı zamanda istavritin de yasal boyutlara ulaşamaması balıkçılarımız açısından olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Balıkçılarımız bu av sezonunda hamsi ve istavritten umduklarını bulamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, hamsinin gelişememesinin özellikle Gürcistan'da küçük hamsi avcılığından kaynaklandığını savunarak, bu ülkede hamsi avcılığına bir sene ara verilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Sezona büyük umutlarla başlayan balıkçıların umduğunu tam olarak bulamadığına vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullar altında bu mesleği icra edip halka balık yediren, alın teriyle para kazanan, yuvasını geçindiren balıkçılarımız, sezon kapanışıyla dinlenecek, tekne ve ağ bakımlarını gerçekleştirecek ve hazırlıklarını yaparak yeni sezona yeni umutlarla başlayacaklar. Bizler de bu süreçte balıkçılarımızın isteği doğrultusunda, yasalar çerçevesinde ilgili kurumlarla görüşerek onların yanında olacağız."

Özkaya, av yasağı zamanında denizlerin korunması gerektiğinin altını çizerek, yasa dışı avcılık yapanların teknelerine el konulması gerektiğini de sözlerine ekledi.