DHA

Yolda kalan araçların yardımına Savaştepe Belediyesi’ne ait iş makineleri koştu. Bölgeye gelen iş makinaları mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ekipler bölgede yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başladı.

Öte yandan Balıkesir’in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı sebebiyle ilçe ile bağlantısı kesildi.

Balıkesir genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle başta Savaştepe ilçesi olmak üzere, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde çok sayıda kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu ve ilçelerle bağlantısının kesildiği öğrenildi. İlçe Belediyeleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinalarının kapanan mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.





TIR YOLUN ORTASINA SAVRULDU

Öte yandan İHA'nın haberine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesi Sultançayır mevkiinde kar nedeniyle bir tır yolun ortasına savruldu.

Balıkesir'de yoğun kar etkisini gösterirken, ilçelerde de kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanmaya başladı. Balıkesir'in Susurluk ilçesi Sultançayır mevkinde Mehmet T. idaresinde 10 NM 543 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu. Kısa süreli trafiğe kapanan yolda, tır çekici marifeti ile kurtarılırken, şoförün ise kazadan dolayı yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

SINDIRGI-AKSİHASAR KARAYOLU DA ULAŞIMA KAPANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akihisar yolu ulaşıma kapandı.

Balıkesir'de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde, ulaşımda aksaklığa neden oldu. Sındırgı - Akhisar yolu akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Yol üstünde kamyon yüklü bir tırın kalması nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Sındırgı-Akhisar yolunun ulaşıma açılması için belediye ve karayolları ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

BİLECİK'TE YAĞIŞ SÜRÜYOR

AA'nın haberine göre Bilecik'te de kent merkezine yakın köyler, son iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçmesi ve yağışın devam etmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığın artması nedeniyle Kapaklı köyünde bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı köylüler evlerinin önünü kapatan karları küreklerle temizlerken, bazıları da baca saçaklarındaki buzları kırdı.

Kapaklı köyü muhtarı Şükrü Aydın, özlemle bekledikleri kara sonunda kavuştuklarını söyledi.

Köyün bin 200 rakımda olduğunu ve her sene 1 metreyi geçen yağış olduğunu ifade eden Aydın, "Sonunda geldi ama geç kaldı. O işe bizim aklımız ermez. Rabb'im ne zaman derse o olur. Bizi karsız, yağmursuz yağışsız bırakmaz. Bundan bir ay önce gelip şimdi tekrar gelseydi çok iyi olurdu. Bir bardak suya muhtaç kardeşlerimiz var. Barajlarda sular kalmadı. Çok şükür köyümüz beyaza büründü." diye konuştu.