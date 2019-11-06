İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında oynanan Hellas Verona-Brescia maçında, ev sahibi takım taraftarlarının, ırkçı tezahüratlarına maruz kalan Brescialı Mario Balotelli, Galatasaray taraftarına teşekkür etti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Real Madrid'e konuk olacak sarı-kırmızılı ekibin taraftarı, Balotelli için ırkçılık karşıtı pankart açarken İtalyan yıldız da bunu paylaşarak teşekkür etti.
Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunmuştu. "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne atmıştı.
Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Hellas Verona kulübünün tribün liderlerinden Luca Castellini'nin 10 yılı aşkın süre tribünlerine girişini yasaklanmıştı.
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