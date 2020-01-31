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Banu Noyan yaşı kaçtır, eşi kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan ne iş yapıyor?

Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyesi olan Banu Noyan sosyal medyanın merak edilen konusu oldu. TV8 ekranında çok yakında izleyici ile buluşan Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın moda alanında en iyi olabilmek için yarışıyor. Peki, Banu Noyan kimdir? Kaç yaşında? Doya Doya Moda Banu Noyan nereli? Eşi kim?

Banu Noyan

Doya Doya Moda jürilerinden biri olan Banu Noyan merak edilen isimler arasında. Sizler için "Banu Noyan kimdir? Kaç yaşında? Doya Doya Moda Banu Noyan Kaç doğumlu? Nereli? Eşi kim? Kızı kim?" Tüm merak edilen konu başlıklarını bu haberde derledik. 

BANU NOYAN KİMDİR?

Banu Noyan, ulusal ve uluslararası düzeyde, ses getiren birçok büyük organizasyona imza atmaya devam ediyor. Basın ve Halkla ilişkiler alanında dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapan, onlarca güzellik yarışmasının, yüzlerce moda gösterisinin koreograflığını üstlendi.

İletişim dünyasına onlarca “nitelikli profesyonel” kazandırmaya ve her birine “İşimizin özrü yoktur” anlayışını benimsetmeye özen gösteren Banu Noyan, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları için de projeler üretiyor ve uyguluyor.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, York Üniversitesi'nde İşletme doktorasını tamamladı.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisi kurarak sektöre yeni eğitimli gençler kazandırmak için deneyimli ve profesyonel ekibiyle çalışmaktadır. Derya Alabora, Hüseyin Avni Danyal, Murat Atıl, Neslihan Yargıcı, Reyhan Karaca, Çağnur Gürsan, Akasya Asıl Türkmen, Hazım Körmükçü gibi birçok kıymetli isim eğitmen olarak Artistik Sanatlar Akademisi’nde görev yapmaktadırlar.

2019 yılında Tv 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda isimli programın jüri koltuğunda oturan isimlerden birisidir. Kendisi ile birlikte yarışmanın diğer jüri üyeleri, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu‘dur.

BANU NOYAN EŞİ VE KIZI

Ünlü modacı Ata Çağlayan çağlayan ile hayatını birleştirdi.

Foto: Banu Noyan, kızı ve eşi Ata Çağlayan

BANU NOYAN BOYU KAÇ?

Banu Noyan boyu hakkında kendisi açıklama yaparak 1,74 boyunda olduğunu söyledi.

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