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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Banyo yapmak, duş almak orucu bozar mı?

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya koyuldu. Oruç tutanlar ya da tutacaklar "Banyo yapmak orucu bozar mı?" ya da "Oruçluyken duş alınır mı?" sorularına yanıt aradı. Peki, banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı?

Banyo yapmak orucu bozar mı?

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar büyük merak konusu oldu.

Özellikle Ramazan'ın sıcak aylara denk gelişiyle birlikte "Banyo yapmak orucu bozar mı?", "Oruçluyken duş alınır mı?" soruların cevapları merak ediliyor. İşte, 'Banyo yapmak orucu bozar mı?' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıt...

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan resmi açıklamaya göre, oruçluyken banyo yapmanın bir sakıncası yoktur. Ancak oruçluyken banyo yapıldığında kulaklara, ağız ve burna su kaçırmamaya özen gösterilmelidir. Aksi taktirde oruç bozulur. Oruçta banyo yapan kişi ağza burna su verirken dikkat etmeli. Yutmamalı ve boğaza kaçırmamalıdır.

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