Barack Obama ile Jennifer Aniston arasındaki aşk dedikodularından sonra Michelle Obama ilk kez konuştu

Hatta boşanma iddiaları, Brack Obama'nın ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı dedikodularıyla desteklenmişti. Barack Obama ile ilişki söylentilerine Jennifer Aniston, geçtiğimiz aylarda katıldığı talk show programında yanıt vermiş, "Kesinlikle doğru değil" demişti. Aniston, Barack Obama'yı kastederek, "Onunla sadece bir kez karşılaştım. Michelle'i ondan daha fazla tanıyorum" ifadesini kullanmıştı.